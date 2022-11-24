У Києві тимчасово не працюватимуть трамваї: список маршрутів

Електротранспорт замінять автобуси.
У четвер, 24 листопада, у Києві тимчасово не працюватимуть трамваї. Замість них на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.
Про це повідомили у КМДА.
Автобуси курсують за маршрутами:
- № 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна"
- № 3 "ст. Ромена Ролана – вул. Старовокзальна"
- № 12 "Пуща Водиця – пл. Шевченка"
- № 14 "Відрадний масив – пл. Контрактова"
- № 18 "пл. Контрактова – вул. Старовокзальна"
- № 19 "пл. Шевченка – пл. Контрактова"
- № 28 "вул. Милославська – пл. Дарницька"
Нагадаємо, поїзди столичного метро курсуватимуть із інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами. Такий графік руху застосували від 23 листопада.