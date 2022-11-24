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У Києві тимчасово не працюватимуть трамваї: список маршрутів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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113
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У Києві тимчасово не працюватимуть трамваї: список маршрутів

Фото: Pexels

Електротранспорт замінять автобуси.

У четвер, 24 листопада,  у Києві тимчасово не працюватимуть трамваї. Замість них на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.

Про це повідомили у КМДА.

Автобуси курсують за маршрутами:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна"
  • № 3 "ст. Ромена Ролана – вул. Старовокзальна"
  • № 12 "Пуща Водиця – пл. Шевченка"
  • № 14 "Відрадний масив – пл. Контрактова"
  • № 18 "пл. Контрактова – вул. Старовокзальна"
  • № 19 "пл. Шевченка – пл. Контрактова"
  • № 28 "вул. Милославська – пл. Дарницька"

Нагадаємо, поїзди столичного метро курсуватимуть із інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами. Такий графік руху застосували від 23 листопада.

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Дата публікації
Перегляди
113
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