У Києві тимчасово не працюватимуть трамваї: список маршрутів

У четвер, 24 листопада, у Києві тимчасово не працюватимуть трамваї. Замість них на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.

Про це повідомили у КМДА.

Автобуси курсують за маршрутами:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна"

№ 3 "ст. Ромена Ролана – вул. Старовокзальна"

№ 12 "Пуща Водиця – пл. Шевченка"

№ 14 "Відрадний масив – пл. Контрактова"

№ 18 "пл. Контрактова – вул. Старовокзальна"

№ 19 "пл. Шевченка – пл. Контрактова"

№ 28 "вул. Милославська – пл. Дарницька"

Нагадаємо, поїзди столичного метро курсуватимуть із інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами. Такий графік руху застосували від 23 листопада.