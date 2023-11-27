У Києві тернопільську волонтерку затримала поліція і погрожувала вручити повістку (фото)

Її чоловік служить на одному з найгарячіших напрямків фронту.
У Києві тернопільську волонтерку Алю Ширшину затримала поліція. Їй намагалися вручити повістку.
Про це в соцмережі написав співзасновник благодійної організації Голоси дітей Азад Сафаров.
Як зазначається, жінка повернулася з Донеччини, де відвідувала свого чоловіка, який в перший день війни пішов захищати нашу країну. Прибула до столиці вона через заметіль і затримку автобуса о 00:10. Щоб добратися додому, волонтерка викликала таксі.
“На Подолі її зупинили поліцейські та забрали до відділку давати пояснення. Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав, чи її чоловік в тилу служить, і казав, що випише повістку їй самій, бо за його словами “жінки теж мають воювати”. Мало того, Алю ще і сфоткали біля лінійки, як справжню злочинницю і перефоткали на особистий телефон її документи”, - розповів Азад Сафаров.
Він також звернувся до Подільського управління поліції столиці з вимогою пояснити ситуацію.
Нагадаємо, що російський “Шахед” пошкодив Патріарший собор УГКЦ у Києві.
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