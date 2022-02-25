Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві ТЕЦ-6 працює в штатному режимі - Поворозник

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Київ функціонує у штатному режимі.

Ситуація в Києві напружена, але ТЕЦ-6 працює в штатному режимі. Жодних пошкоджень немає. 

Про це в ефірі ТСН повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ситуація в передмісті напружена. У місті спокійно. Місто працює в штатному режимі. Бомбосховища функціонують. ТЕЦ-6 працює в штатному режимі. Жодних пошкоджень немає. Виробляється світло і тепло для міста", - повідомив Поворозник.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація