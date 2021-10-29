У Києві таксист вигнав дівчину з машини та вдарив по голові, бо не сподобалась її поза: фото

У Києві таксист вигнав дівчину з машини та вдарив по голові, бо не сподобалась її поза: фото

Дівчина написала заяву до поліції.

У Києві таксист вигнав дівчину з машини та вдарив по голові, бо не сподобалась її поза.

Про це написала сама постраждала Ганна Мінюкова в Instagram.

Дівчина сіла в таксі. Вона слухала онлайн-лекцію. Але краєм вуха Ганна почула, що водій обурений її позою.

Фото із соцмереж

Таксист скасував замовлення.

Коли дівчина вийшла з таксі, наздогнав її та вдарив по голові.

У Bolt про те, що сталося, шкодують.

А таксист просто поїхав на наступне замовлення.

"І хто знає, що він може зробити наступного разу", - зазначила Ганна.

Дівчина написала заяву до поліції.

До слова, дівчина родом із Дніпра, раніше була ню-моделлю. У 2019 році Ганна Мінюкова обіцяла роздягнутися на Новому мосту, якщо його вчасно здадуть в експлуатацію. Нині дівчина займається інфраструктурою.

У Києві таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після розрахунку штовхнув, а потім вдарив одну з них, ногами забиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару. Свою агресивну поведінку таксист пояснив тим, що йому потрібно заробляти гроші. Він очікував більшу суму. Своєю чергою, пасажирки стверджують, що таксист намотував додаткові кола, ймовірно, розраховуючи на солідні чайові.

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