У Києві таксі зіткнулося з іншим легковиком і перекинулось: відео

Інформація про потерпілих перевіряється.
У Києві таксі зіткнулося з іншим легковиком і перекинулось.
ДТП сталася у Голосіївському районі столиці на вулиці Заболотного.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
"Скоріш за все, таксист намагався піти на розворот не з лівої смуги. Інформація про потерпілих перевіряється", - йдеться у дописі під відео.
ДТП з перекиданням на дах автівки таксі сталося через зіткнення із іншим легковим авто. Скоріш за все таксист намагався піти на розворот не з лівої смуги. Інформація про потерпілих перевіряється. Київ, ЗаболотногоОпубліковано Оперативний Субота, 27 листопада 2021 р.
Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 26 листопада, на 35-му кілометрі автотраси Київ — Чернігів зіткнулися три автомобілі. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.
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