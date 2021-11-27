У Києві таксі зіткнулося з іншим легковиком і перекинулось: відео

Інформація про потерпілих перевіряється.

У Києві таксі зіткнулося з іншим легковиком і перекинулось.

ДТП сталася у Голосіївському районі столиці на вулиці Заболотного.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"Скоріш за все, таксист намагався піти на розворот не з лівої смуги. Інформація про потерпілих перевіряється", - йдеться у дописі під відео.

ДТП з перекиданням на дах автівки таксі сталося через зіткнення із іншим легковим авто. Скоріш за все таксист намагався піти на розворот не з лівої смуги. Інформація про потерпілих перевіряється. Київ, Заболотного Опубліковано Оперативний Субота, 27 листопада 2021 р.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 26 листопада, на 35-му кілометрі автотраси Київ — Чернігів зіткнулися три автомобілі. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

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