У Києві та трьох областях знову повернулися до графіків відключення електроенергії

В регіонах були аварійні вимкнення.
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях після ракетних атак ворога знову діють графіки відключення електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень", - наголошують у компаніъ.
Дізнатися графік відключень за адресою можна на сайті ДТЕК за посиланням:
Ракетна атака 10 лютого
Після ракетних ударів 10 лютого російська армія влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України. Було застосовано аварійні відключення світла.
Внаслідок масованої ракетної атаки окупантів пошкодження енергетичних об'єктів відбулося у шести областях. Однак загалом завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України.
Найскладніша ситуація наразі на Харківщині. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі значний.
Читайте також:
- Чому Росія запускає ракети біля кордонів інших країн: пояснення від Повітряних сил
- Ракетна атака Львівщини: Козицький розповів, скільки збито ворожих цілей та що обстріляли росіяни
- У Києві пролунав потужний вибух: що відомо