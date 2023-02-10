У Києві та трьох областях знову повернулися до графіків відключення електроенергії

В регіонах були аварійні вимкнення.

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях після ракетних атак ворога знову діють графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

"Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень", - наголошують у компаніъ.

Дізнатися графік відключень за адресою можна на сайті ДТЕК за посиланням:

Ракетна атака 10 лютого

Після ракетних ударів 10 лютого російська армія влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України. Було застосовано аварійні відключення світла.

Внаслідок масованої ракетної атаки окупантів пошкодження енергетичних об'єктів відбулося у шести областях. Однак загалом завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України.

Найскладніша ситуація наразі на Харківщині. Мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі значний.

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