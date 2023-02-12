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У Києві та трьох областях на початку тижня не вимикатимуть світло: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві та трьох областях на початку тижня не вимикатимуть світло: що відомо

Фото: УНІАН

Водночас, у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження відповідно до стабілізаційних графіків.

"Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії на понеділок, що дозволяє 13 лютого не вимикати світло у Києві та трьох областях України.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

"На наступний день "Укренерго" не надавало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - зазначили у ДТЕК.

Водночас, зауважується у повідомленні, у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження відповідно до стабілізаційних графіків.

Нагадаємо, Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії.

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Дата публікації
Перегляди
895
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