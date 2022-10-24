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У Києві та семи областях сьогодні відключатимуть світло - Укренерго

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У Києві та семи областях сьогодні відключатимуть світло - Укренерго

Фото: УНІАН

Українцям нагадали про необхідність економити електроенергію.

У місті Київ, Київській, Чернігівській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Житомирській областях у понеділок, 24 жовтня, тимчасово відключатимуть світло.

Про це повідомили в "Укренерго".

Найбільший обсяг обмеження споживання електроенергії буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Відключення почалися з 9:24 ранку.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - пояснили в енергетичній компанії.

Українців просять тримати телефони зарядженими і передавати інформацію про відключення.

Знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів, можна на сайті Міністерства енергетики

Українців закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години. Ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень.

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