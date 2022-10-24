У Києві та семи областях сьогодні відключатимуть світло - Укренерго

Українцям нагадали про необхідність економити електроенергію.
У місті Київ, Київській, Чернігівській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Житомирській областях у понеділок, 24 жовтня, тимчасово відключатимуть світло.
Про це повідомили в "Укренерго".
Найбільший обсяг обмеження споживання електроенергії буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Відключення почалися з 9:24 ранку.
"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - пояснили в енергетичній компанії.
Українців просять тримати телефони зарядженими і передавати інформацію про відключення.
Знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів, можна на сайті Міністерства енергетики.
Українців закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години. Ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень.
Читайте також: