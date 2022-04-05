У Київській області змінили комендантську годину: деталі

Мешканцям Києївщини пояснили, чому важливо дотримуватися комендантської години.

У Київській області комендантська година запроваджується з 21:00 5 квітня до 6:00 6 квітня. Вийнятком є звільнені від окупантів населені пункти Броварського, Вишгородського та Бучанського районів. Там дію комендантської години подовжено до 6:00 години 7 квітня.

Про це сьогодні, 5 квітня, повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

"У регіоні активно триває робота з розмінування та зачистки територій, звільнених від окупантів нашими силами оборони. Військові, фахівці ДСНС, поліцейські працюють швидко, аби зробити ці населені пункти безпечними для його мешканців. Тільки за вчора в області виявили 574 вибухонебезпечних предмети. Відразу після розмінування розпочнеться робота з відновлення критичної інфраструктури. Тому ви маєте залишатися вдома та не ускладнювати задачу спеціалістам. А поки наберіться терпіння, бережіть себе та допомогайте один одному", – наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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