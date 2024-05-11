У Києві та області зареєстрували спалах небезпечної хвороби: що відомо

У Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А. Захворювання виявило у п'яти людей.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

"Станом на 10 травня у м. Києві та Київський області зареєстровано п'ять випадків захворювання на вірусний гепатит А серед співробітників та членів їх родин одного з закладів торгівлі столиці", – йдеться у повідомленні.

Наразі хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші – проходять лікування амбулаторно.

Вже розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.

Вірусний гепатит А – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Найпоширеніша причина захворювання на гепатит А – контакт з інфікованою людиною або із зараженими субстанціями.

Способи передавання гепатиту А:

фекально-оральний, коли інфекція потрапляє до організму через їжу, пиття або контакт із побутовими предметами;

статевий, коли хвороба передається під час статевого акту та інших варіантів сексуального спілкування, включно з оральним сексом;

парентеральний (найрідкісніший метод), коли захворювання передається з кров'ю під час переливання плазми або під час інших інвазивних медичних маніпуляцій.

Найбільш розповсюджені симптоми:

виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі;

жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) – буває у 70% дорослих людей.

Профілактика

Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.

Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв;

Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.

Для профілактики інфікування існує безпечна та ефективна вакцина. В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, утім зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А, які дозволені до використання у дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них - комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту - А і В.

Нагадаємо, на Київщині у листопаді 2023 року фіксували випадок захворювання на вірусний гепатит А.

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