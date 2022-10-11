У Києві та області запроваджують погодинне відключення електроенергії

Для балансування енергосистеми у Києві та області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Через масований обстріл та пошкодження об'єктів інфраструктури компанія "ДТЕК" запроваджує погодинні відключення електроенергії у Києві та області.

Про це йдеться на сайті ДТЕК.

"Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури сформувався певний дефіцит енергопотужності. Для того аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК "Укренерго" запровадила графіки аварійного відключення електропостачання. До нього потрапили значна частина промислових та побутових клієнтів Києва", - йдеться у повідомленні.

Так, від 11 жовтня ДТЕК на щоденній основі буде заздалегідь повідомляти на сайті про планові відключення електроенергії з адресами та часом.

Наразі відомо, що електроенергію відключатимуть від 8 по 12 зранку, та від 20:00 по 24:00 ввечері.

"Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати кількох годин. Компанія робить все необхідне, аби ці графіки були максимально комфортними для споживачів", - додають у ДТЕК.

Компанія також закликала споживачів не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час вечірнього піку споживання від 17:00 по 22:00. А в разі необхідності – вмикати їх у нічні години, коли споживання значно знизиться.

Масований обстріл України та пошкодження критичної інфраструктури

У понеділок, 10 жовтня, Росія атакувала Київ та інші великі міста України ракетами. Внаслідок ударів пошкоджень зазнала критична інфраструктура у багатьох великих містах.

Так, у Львові станом на вечір 10 жовтня близько 90% міста було без електропостачання. Наразі відомо, що електроенергію в місті відновлено на 99%.

У Києві внаслідок "прильотів" також пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

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