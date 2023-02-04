У Києві та області в першій половині дня 5 лютого не планується відключень електроенергії - ДТЕК

Ліміти споживання будуть застосовані лише від 16:00 до 20:00.

У неділю, 5 лютого, у столиці України, а також в Київській та Дніпропетровській областях не заплановано обмежень електропостачання у першій половині дня.

Про це повідомили в енергопостачальній компанії ДТЕК.

За вказівкою “Укренерго” ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00:

у Києві - 1233 Мвт;

- 1233 Мвт; на Київщині - 882 Мвт;

- 882 Мвт; на Дніпропетровщині -1494 Мвт.

“На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла”, - додали у компанії.

Нагадаємо, після другої масштабної аварії на підстанції уся Одеса та частина Одеського району в суботу, 4 лютого, були тимчасово знеструмлені. Критичну інфраструктуру міста уже вдалося під’єднати до енергопостачання.

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