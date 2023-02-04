У Києві та області в першій половині дня 5 лютого не планується відключень електроенергії - ДТЕК

Ліміти споживання будуть застосовані лише від 16:00 до 20:00.
У неділю, 5 лютого, у столиці України, а також в Київській та Дніпропетровській областях не заплановано обмежень електропостачання у першій половині дня.
Про це повідомили в енергопостачальній компанії ДТЕК.
За вказівкою “Укренерго” ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00:
- у Києві - 1233 Мвт;
- на Київщині - 882 Мвт;
- на Дніпропетровщині -1494 Мвт.
“На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини, в області продовжуються екстрені відключення світла”, - додали у компанії.
Нагадаємо, після другої масштабної аварії на підстанції уся Одеса та частина Одеського району в суботу, 4 лютого, були тимчасово знеструмлені. Критичну інфраструктуру міста уже вдалося під’єднати до енергопостачання.
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