Враховують досвід попереднього вторгнення: у Києві та області укріплюють фортифікаційні споруди (фото)

Українські захисники посилюють фортифікаційне обладнання районів та рубежів оборони Києва та Київської області.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Військові враховують минулий досвід початку вторгнення. Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу.

Крім того, встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою. Загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих із спеціального армованого бетону.

За словами військових, така конструкція дозволяє завдавати окупантам ефективного вогневого ураження та гарантує безпеку особового складу під час виконання бойових завдань.

Водночас, у Міноборони не уточнили, чи пов'язані такі дії зі зростанням загрози нового вторгнення зі сторони Білорусі.

Загроза нового нападу на Київ

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що окупанти можуть знову спробувати атакувати українську столицю.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що РФ у своїх планах розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. За його словами, окупанти можуть напасти або на Волинь, або на Київ.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також не виключив можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ. Але для цього загарбникам потрібен час.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія теоретично може атакувати Україну з півночі, але в неї немає для цього сил.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант зауважив, що армія Білорусі дуже слабка, у неї немає належної підготовки і багато її обладнання вже передано Росії.