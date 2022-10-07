У Києві та області сьогодні лунатимуть вибухи - ОВА

На території області проводяться навчання для саперів, тому може бути гучно.

У Києві та Київській області 7 жовтня може бути чутно вибухи. Мешканців закликають зберігати спокій: на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводити навчання для саперів.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що на сьогодні заплановано відпрацювання навичок з вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Крім того, на Київщині піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, які залишили російські окупанти.

"Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!" - підкреслили в ОВА.

Нагадаємо, вчора, 6 жовтня, потужний вибух налякав мешканців багатьох районів Києва. Він пролунав близько 12:20, після чого киянам надійшло екстрене сповіщення на телефон. Повітряну тривогу оголошено не було. Пізніше стало відомо, що сталося.

Сапери з нуля: унікальні кадри з навчань на Київщині

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