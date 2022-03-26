У Києві та області скасували посилену комендантську годину - Кличко

Час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00.
У Києві та області у неділю, 27 березня, не запроваджуватиметься посилена комендантська година.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко та КМВА.
"Нова інформація від військового командування: комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Києві та області, за рішенням військового командування, комендантська година знову буде посилена І триватиме півтори доби.
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