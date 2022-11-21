У Києві та області розпочалися екстрені відключення світла - ДТЕК

У Києві та Київській області зранку 21 листопада розпочалися екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки тимчасово не діють.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомлення.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що від ранку по всій території України діють планові стабілізаційні відключення світла. Подивитися графік відключення у вашому регіоні можна за посиланням.

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