Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та області розпочалися екстрені відключення світла - ДТЕК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
98
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві та області розпочалися екстрені відключення світла - ДТЕК

Фото: Getty Images

Світло відключають екстрено, графіків немає.

У Києві та Київській області зранку 21 листопада розпочалися екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки тимчасово не діють.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомлення.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що від ранку по всій території України діють планові стабілізаційні відключення світла. Подивитися графік відключення у вашому регіоні можна за посиланням.

Чи вірити тривожним прогноза: найактуальніша інформація про енергобезпеку країни

Чи вірити тривожним прогноза: найактуальніша інформація про енергобезпеку країни

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
98
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація