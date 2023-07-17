У Києві та області прогнозують небезпечні погодні явища: що відомо

У регіоні оголошено перший рівень небезпеки.

У Києві і області у вівторок, 18 липня, очікується гроза, оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються вранці та вдень.

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Також у вівторок прогнозують мінливу хмарність, переважно північно-західнийвітер, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме 16-21°, вдень 23-28°; по Києву вночі 19-21°, вдень 26-28°.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів киянам необхідно звертатися до диспетчерської КК “Київавтодор”: 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО “Київзеленбуд”: 044-272-40-18.

Також у випадку падіння дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). У випадку травмування людей негайно телефонуйте 103.

Нагадаємо, у Києві почалися військові навчання. Військова адміністрація нагадує про сувору заборону на відео- і фотофіксацію пересування військових і техніки та оприлюднення таких матеріалів.

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