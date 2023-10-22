У Києві та області повітряна тривога: працює ППО

Пізно увечері в неділю, 22 жовтня, у столиці України та в Київській області було оголошено повітряну тривогу через зафіксовані ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Влада закликає громадян перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

Місцеві пабліки повідомляють, що звуки вибухів, які можуть свідчити про роботу засобів протиповітряної оборони, чули мешканці Вишогорода та Троєщини.

Нагадаємо, нещодавно очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко наголосив, що Росія лише тимчасово залишала Київ у спокої. Столиця була, є і буде – однією з пріоритетних цілей агресора. Тому варто бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, ймовірних нових ударів по енергетичному сектору міста.

Читайте також: