У Києві та області оголосили перший рівень небезпеки: що сталося

Грози та зливи в столиці та області очікуються до кінця цієї доби.

Жителів Києва та області попереджають про перший рівень небезпеки 25 червня через погіршення погодних умов.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. Вдень 25 червня - значний дощ, гроза. І рівень небезпеки - жовтий", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що грози та зливи очікуються до кінця доби.

Нагадаємо, за даними Українського гідрометеоцентру, у неділю, 25 червня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. В західних областях можливі невеликі дощі, грози. У центральних регіонах місцями значні дощі, подекуди град.

У Києві та області оголосили перший рівень небезпеки на 25 червня. ФОТО: Український гідрометеоцентр

Додамо, що синоптики прогнозують, що перший місяць літа, червень, буде в Україні теплим. За їхніми прогнозами, дощі будуть у межах норми. Середня місячна температура буде в межах +18°-23°.

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