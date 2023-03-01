Стало відомо, який об’єкт виявили у небі над Київщиною під час тривоги

Цей об’єкт могли запустити росіяни з північного напрямку в бік Києва.

Повітряну тривогу вранці 1 березня оголошували на Київщині через повітряний об'єкт у небі. Попередньо, це була куля невеликого розміру, запущена з півночі у напрямку Києва.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. Наразі цей об’єкт не становить загрози. Впроваджені відповідні заходи для його ліквідації", - сказав посадовець.

Він закликав киян і гостей столиці не ігнорувати повітряні тривоги. За його словами, вартістю однієї помилки може бути людське життя.

"Не робіть помилок, не дозволяйте собі розслаблятися і самотужки оцінювати – серйозна тривога чи ні. Не керуйтеся неофіційною інформацією із соцмереж на кшталт поодиноких зльотів потенційних літаків-носіїв ракет (тощо). Ставтеся до кожного оголошення тривоги максимально відповідально!" , - додав Сергій Попко.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня на Полтавщині працювала ППО.

Російські окупанти атакували Україну 4 дронами-камікадзе. "Шахеди" рухалися з півночі. Всі дрони вдалося збити українській ППО.

Вже зранку 1 березня на Київщині знову лунала повітряна тривога.