У Києві та області оголошено штормове попередження

ДСНС попередження про небезпечні метеорологічні явища.

У неділю, 20 червня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Посилення вітру втримається до кінця доби.

Про це у суботу, 20 червня, повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчої години очікуються сильні пориви вітру. Їх швидкість складе 15-18 метрів на секунду.

На час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Екстремальна погода по всьому світу: як люди рятуються від стихії

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання