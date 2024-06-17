У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

Мешканців регіону закликаємо не лякатися голосних звуків – це гуркіт грому.

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Український гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Київщині та столиці.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця дня 17 червня гроза. I рівень небезпеки, жовтий", – йдеться у повідомленні.

Мешканців регіону закликаємо не лякатися голосних звуків – це гуркіт грому.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр попереджав про люту спеку і погодні "гойдалки".

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