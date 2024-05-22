У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. У найближчу годину з утриманням до кінця дня у столичному регіоні очікується гроза.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Мешканців Києва та області синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Корисні контакти

У разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодора": 044-284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18. Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, необхідно викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

У випадку травмування людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

Нагадаємо, до 23 травня у Києві та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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