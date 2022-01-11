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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

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У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

УНІАН

До 12 січня на дорогах столиці утримається ожеледиця.

На Київ та область насуваються люті морози: оголошено перший рівень небезпеки. 

На дорогах столиці 10-12 січня очікується ожеледиця.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Комунальні служби оброблятимуть території протиожеледними засобами.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

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"Киев Сейчас"

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
© УНІАН
УНІАН

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • у випадку порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Фото: Facebook / ©
Фото: Facebook

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

Про необроблені ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.

У період погіршення погодних умов водіям не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.

© Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, стрімке зниження температури синоптики прогнозують від 12 січня. Так, в ніч на середу стовпчики термометрів коливатимуться від -12°С до -14°С, вдень очікується така сама температура.

А в ніч проти 13 січня стовпчики термометрів опустяться від -15°С до -17°С. Вдень прогнозується від -4°С до -6°С.

На Старий Новий рік, 14 січня, вночі буде від -4°С до -6°С, вдень очікується від -1°С до +1°С.

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