У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

До 12 січня на дорогах столиці утримається ожеледиця.

На Київ та область насуваються люті морози: оголошено перший рівень небезпеки.

На дорогах столиці 10-12 січня очікується ожеледиця.

Також читайте У Києві в парку помітили лисицю: відео

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Комунальні служби оброблятимуть території протиожеледними засобами.

Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

"Киев Сейчас"

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

УНІАН

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

у випадку порушення рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Фото: Facebook

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Міністерство охорони здоров’я України

Про необроблені ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.

У період погіршення погодних умов водіям не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, стрімке зниження температури синоптики прогнозують від 12 січня. Так, в ніч на середу стовпчики термометрів коливатимуться від -12°С до -14°С, вдень очікується така сама температура.

А в ніч проти 13 січня стовпчики термометрів опустяться від -15°С до -17°С. Вдень прогнозується від -4°С до -6°С.

На Старий Новий рік, 14 січня, вночі буде від -4°С до -6°С, вдень очікується від -1°С до +1°С.

Читайте також: