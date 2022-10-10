У Києві та області на дві години відключать енергопостачання.
ДТЕК попереджає про відключення електроенергії на території Києва та області. Ранкові ракетні обстріли зашкодили роботі енергооб'єктів., тому у столиціта об
Про це повідомили в пресслужбі компанії “ДТЕК”.
Через масовані ракетні обстріли вранці були ушкоджені низка об'єктів енергетичної інфраструктури столиці та області.
У зв’язку з цим компанія буде вимушена призупинити енергопостачання в Києві та області приблизно на дві години для збалансування енергосистеми країни.
Також у ДТЕК зазначили, що критичні об’єкти — лікарні, метрополітен, рятувальні служби, будуть забезпечуватися електроенергією в повному обсязі.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок "прильотів" пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури.
Читайте також:
- Німеччина найближчими днями надасть Україні системи ППО IRIS-T
- Близько 90% Львова – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують – міська рада
- Масований обстріл Києва: окупанти вбили п'ятьох місцевих мешканців та ще понад пів сотню поранили