У Києві та області на дві години відключать енергопостачання.

ДТЕК попереджає про відключення електроенергії на території Києва та області. Ранкові ракетні обстріли зашкодили роботі енергооб'єктів., тому у столиціта об

Про це повідомили в пресслужбі компанії “ДТЕК”.

Через масовані ракетні обстріли вранці були ушкоджені низка об'єктів енергетичної інфраструктури столиці та області.

У зв’язку з цим компанія буде вимушена призупинити енергопостачання в Києві та області приблизно на дві години для збалансування енергосистеми країни.

Також у ДТЕК зазначили, що критичні об’єкти — лікарні, метрополітен, рятувальні служби, будуть забезпечуватися електроенергією в повному обсязі.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок "прильотів" пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури.

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