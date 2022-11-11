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У Києві та області - екстрені відключення світла: РФ знову вдарила по енергосистемі

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Києві та області - екстрені відключення світла: РФ знову вдарила по енергосистемі

Фото: pixabay.com

Стабілізаційні графіки відключення світла не діють.

У Києві та Київській області в п’ятницю, 11 листопада, застосовуватимуться екстрені відключення світла у значних обсягах. Вночі Росія знову вдарила по енергосистемі України.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах - тобто ми будемо не у графіках", - написав він.

Стабілізаційні графіки відключень у Київській області також наразі не діють

Нагадаємо, на території Київської області заборонили використання святкової ілюмінації - гірлянд, світлових декорацій тощо. Таке рішення прийняли на Оперативному штабі ради оборони Київської області для економії електроенергії.

В "Укренерго" попереджають, що енергетична система України - ціль для російського ворога. Плани РФ невідомі, однак за характером останніх атак вже зрозуміло, що зима буде надважкою.

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

Корисні поради, аби не спалити проводку і щитові під час увімкнення світла

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Дата публікації
Перегляди
3164
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