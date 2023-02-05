У Києві та області частково запроваджують стабілізаційні відключення – ДТЕК

У деяких районах Києва та Київської області буде обмежено електропостачання.

За командою "Укренерго" у частині Голосіївського, Солом'янського та Печерського районів Києва, а також Лівого берега столиці буде обмежено електропостачання.

Про це 5 лютого повідомила пресслужба ДТЕК.

На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.

"Це дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання. Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини", - йдеться у повідомленні.

Актуальні графіки стабілізаційних відключень у Києві та області можна дізнатись на сайтах ДТЕК.

Напередодні у ДТЕК повідомили, що у неділю, 5 лютого, у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях не заплановано обмежень електропостачання у першій половині дня, до 16:00.

Відключення світла в Україні

В "Укренерго" розповіли, що морозна погода підвищує рівень споживання електроенергії в країні, що провокує зростання дефіциту в енергосистемі. Станом на 5 лютого обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

За вказівкою Міненерго, 9 лютого, у четвер, на Хмельниччині світло буде протягом всього дня.

Енергетикам також вдалось частково повернули світло в Одесі після масштабної аварії на підстанції.

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