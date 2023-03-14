У Києві та області частково вимкнуть електрику: що відомо

У вівторок, 14 березня, в Києві та області частково застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Світло вимкнули за графіками.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

У Києві відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків у частині:

Голосіївського,

Святошинського,

Шевченківського,

Солом'янського районів.

Стабілізаційні графіки в Київській області:

у частині Бучанського,

Обухівського,

Фастівського районів.

У ДТЕК наголошують, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Графіки на сайтах:

Нагадаємо, у Києві повністю відновили централізоване теплопостачання, пошкоджене внаслідок російського обстрілу. Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

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