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У Києві та області частково вимкнуть електрику: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Києві та області частково вимкнуть електрику: що відомо

Фото: Associated Press

Відключення відбуваються за графіками.

У вівторок, 14 березня, в Києві та області частково застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Світло вимкнули за графіками.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

У Києві відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків у частині:

  • Голосіївського,
  • Святошинського,
  • Шевченківського,
  • Солом'янського районів.

Стабілізаційні графіки в Київській області:

  • у частині Бучанського,
  • Обухівського,
  • Фастівського районів.

У ДТЕК наголошують, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. 

Графіки на сайтах: 

Нагадаємо, у Києві повністю відновили централізоване теплопостачання, пошкоджене внаслідок російського обстрілу. Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.

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Дата публікації
Перегляди
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