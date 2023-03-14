У Києві та області частково вимкнуть електрику: що відомо

Відключення відбуваються за графіками.
У вівторок, 14 березня, в Києві та області частково застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Світло вимкнули за графіками.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
У Києві відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків у частині:
- Голосіївського,
- Святошинського,
- Шевченківського,
- Солом'янського районів.
Стабілізаційні графіки в Київській області:
- у частині Бучанського,
- Обухівського,
- Фастівського районів.
У ДТЕК наголошують, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Графіки на сайтах:
Нагадаємо, у Києві повністю відновили централізоване теплопостачання, пошкоджене внаслідок російського обстрілу. Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі.
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