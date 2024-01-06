Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та області 7 січня оголошується перший рівень небезпеки: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
712
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві та області 7 січня оголошується перший рівень небезпеки: що відомо

Ожеледиця у Києві / Фото: "Киев Сейчас"

Укргідрометцентр попереджає мешканців київського регіону про небезпечні метеорологічні явища.

У Києві та області 7 січня оголошується перший рівень небезпеки, жовтий.

Укргідрометцентр попереджає мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища. 7 січня на дорогах ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначається у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині / © Укргідрометцентр
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині / Фото: Укргідрометцентр

Під час ожеледиці пішоходам радять у МОЗ забути про підбори і не тримати руки в кишенях.

У Києві та області суттєво знизиться температура

У регіоні буде хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний , 7-12 м/с.

Зниження температури протягом доби по області до 7-12° морозу.

У Києві зниження температури протягом доби до 8-10° морозу.

Головні правила безпеки у разі ожеледиці

  • Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.
  • Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе під час падіння. 
  • Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.
  • Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.
  • Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях за ожеледиці значно збільшується.
  • Залиште вдома взуття на високих підборах: ідеальний варіант – зручні черевики з рельєфною підошвою. 
© Міністерство охорони здоров’я України
Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у Києві попередили про майбутні загрози та ризики для столиці України. На потенційні небезпеки слід реагувати превентивно, щоб запобігти критичним ситуаціям. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
712
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація