У Києві та області 7 січня оголошується перший рівень небезпеки: що відомо

У Києві та області 7 січня оголошується перший рівень небезпеки, жовтий.

Укргідрометцентр попереджає мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища. 7 січня на дорогах ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначається у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині / Фото: Укргідрометцентр

Під час ожеледиці пішоходам радять у МОЗ забути про підбори і не тримати руки в кишенях.

У Києві та області суттєво знизиться температура

У регіоні буде хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний , 7-12 м/с.

Зниження температури протягом доби по області до 7-12° морозу.

У Києві зниження температури протягом доби до 8-10° морозу.

Головні правила безпеки у разі ожеледиці

Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.

Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе під час падіння.

Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.

Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.

Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях за ожеледиці значно збільшується.

Залиште вдома взуття на високих підборах: ідеальний варіант – зручні черевики з рельєфною підошвою.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у Києві попередили про майбутні загрози та ризики для столиці України. На потенційні небезпеки слід реагувати превентивно, щоб запобігти критичним ситуаціям.

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