У Києві та області 7 січня оголошується перший рівень небезпеки: що відомо

Укргідрометцентр попереджає мешканців київського регіону про небезпечні метеорологічні явища.
У Києві та області 7 січня оголошується перший рівень небезпеки, жовтий.
Укргідрометцентр попереджає мешканців регіону про небезпечні метеорологічні явища. 7 січня на дорогах ожеледиця.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначається у повідомленні.
Під час ожеледиці пішоходам радять у МОЗ забути про підбори і не тримати руки в кишенях.
У Києві та області суттєво знизиться температура
У регіоні буде хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний , 7-12 м/с.
Зниження температури протягом доби по області до 7-12° морозу.
У Києві зниження температури протягом доби до 8-10° морозу.
Головні правила безпеки у разі ожеледиці
- Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.
- Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе під час падіння.
- Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.
- Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.
- Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях за ожеледиці значно збільшується.
- Залиште вдома взуття на високих підборах: ідеальний варіант – зручні черевики з рельєфною підошвою.
Нагадаємо, у Києві попередили про майбутні загрози та ризики для столиці України. На потенційні небезпеки слід реагувати превентивно, щоб запобігти критичним ситуаціям.
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