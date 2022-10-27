У Києві та області 27 жовтня знову відключатимуть світло: графік ДТЕК

Відключення має тривати не більше чотирьох годин поспіль і може повторитися протягом доби.

У четвер, 27 жовтня, у Києві та Київській області знову заплановане тимчасове відключення світла.

Графіки опублікували на сторінках ДТЕК у Faсebook.

Графік відключення світла на 27 жовтня:

Відключення електроенергії має тривати не більше чотирьох годин поспіль для одного клієнта. Однак можлива невелика похибка в часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення між групами.

Крім того, відключення може повторитися протягом доби через чотири години, якщо "Укренерго", не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Повідомляється, що трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин, через які ви можете бути без світла довше. Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4-4,30 годин - повідомте ДТЕК про це через Viber та Telegram бот, або сторінку в Facebook.

Нагадаємо, в енергетичній компанії "Укренерго" доступно пояснили українцям, навіщо щодня відключають світло. А також що відбувається у той час, коли його у вас немає.

Відключення світла триватимуть, а взимку їх можуть подовжити

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