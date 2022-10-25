У Києві та області 25 жовтня знову відключатимуть світло: графік ДТЕК

У Києві та Київській області 25 жовтня попередили про вимушені тимчасові відключення світла протягом дня для стабілізації енергосистеми. Обмеження електропостачання почали застосовувати від 9:20 ранку.

Про це повідомили в ДТЕК "Київські електромережі" та "Київські регіональні електромережі".

Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в визначений проміжок часу. Графік можна подивитися тут: https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns.

Список населених пунктів у Київській області, яких може стосуватися відключення, розміщений на сайті ДТЕК: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns.

Нагадаємо, по всій Україні з 20 жовтня вимушено почали вимикати електроенергію через дефіцит потужності, який виник у результаті російських обстрілів. Через ракетні удари РФ серйозно пошкоджені близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей.

Українців закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

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