Ворог знову атакує Україну безпілотниками.
У ніч проти 1 березня 2025 року Київ опинився під загрозою атаки російськими ударними дронами.
Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Київська міська військова адміністрація.
"Просимо киян дотримуватись заходів безпеки: прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги", – йдеться у повідомленні.
Через атаку дронів у Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа.
Читайте також: