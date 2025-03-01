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У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога

У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога

Росія вночі запустила безпілотники по Києву

Ворог знову атакує Україну безпілотниками.

У ніч проти 1 березня 2025 року Київ опинився під загрозою атаки російськими ударними дронами.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує Київська міська військова адміністрація

"Просимо киян дотримуватись заходів безпеки: прямувати до укриттів та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги", – йдеться у повідомленні. 

Через атаку дронів у Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше у Харкові росіяни атакували лікарню, в які перебувають люди: на місці удару спалахнула пожежа

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