У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

У Києві та низці областей у понеділок, 26 серпня, о 14:20 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" – зазначив начальник КМВА.

Мапа тривог станом на 14:30 26 серпня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Києві та області попередня тривога тривала 7 годин 46 хвилин.

Нагадаємо, у Київській області є пошкодження інфраструктурних об’єктів та приватних будинків унаслідок російської атаки.

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