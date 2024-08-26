У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Існує загроза безпілотників для столиці.
У Києві та низці областей у понеділок, 26 серпня, о 14:20 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" – зазначив начальник КМВА.
Нагадаємо, у Києві та області попередня тривога тривала 7 годин 46 хвилин.
Нагадаємо, у Київській області є пошкодження інфраструктурних об’єктів та приватних будинків унаслідок російської атаки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОСТРАЖДАЛО 15 ОБЛАСТЕЙ! Що відомо на 10-ту годину!
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