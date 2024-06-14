У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога – четверта за добу: що відомо (мапа)

У Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу та роботу ППО по ворожому БпЛА на Київщині.

У п'ятницю, 14 червня, о 14:02 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Києві це вже четверта повітряна тривога за добу!

Мапа тривог станом на 14 чераня 14:10 / Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу та роботу ППО по ворожому БпЛА на Київщині.

"Київщина – робота ППО по ворожому БпЛА! Увага! Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області – ракетна небезпека", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, вночі 14 червня Росія здійснила удар "Шахедами" і ракетами різних типів. Окупанти розпочали атаку близько 23:00, запустивши безпілотники. Закінчився потужний обстріл ворога зранку 14 червня, коли росіяни вдарили аеробалістичною ракетою "Кинджал".

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