У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

У Києві та низці областей у четвер, 12 грудня, о 19:58 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

"Увага! м. Київ! Перебувайте в укриттях! Декілька ворожих ударних БпЛА у вашому напрямку зі сходу!

Житомирська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА із східного напрямку!

Увага! м.Черкаси! Ворожий ударний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!

Увага! м. Кременчук (Полтавщина)! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного заходу!

Увага! м. Харків! Перебувайте в укриттях! Над вами ворожий ударний БпЛА і ще один у вашому напрямку з південного сходу!

Увага! м. Дніпро! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з південного сходу!", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що повітряних тривог у Києві не було вже три дні.

Нагадаємо, боєць "Азову" відверто розповів про втому військових.

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