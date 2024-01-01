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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

У Повітряних силах попередили про рух "шахедів" до Києва з південно-східного напрямку

У Києві та низці областей лунає повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про рух "шахедів" до Києва з південно-східного напрямку.

Крім того, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області - загроза застосування балістичного озброєння!

У Києві це вже третя повітряна тривога за день.

1 січня_третя повітряна тривога за день / © alerts.in.ua
1 січня_третя повітряна тривога за день / Фото: alerts.in.ua

Раніше повідомлялось, що РФ вдарила по Києву чорними дронами. Таким чином ворог намагається ускладнити роботу української ППО.

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Дата публікації
Перегляди
329
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