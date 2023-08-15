У Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Повітряна тривога пов'язана з пусками крилатих ракет типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в укриттях до відбою!, - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

"Увага! Центральні області - ракетна небезпека!", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Імовірно дві групи крилатих ракет в напрямку території України.Попередня інформація щодо перетину кордону - імітація швидкісних цілей ворожими засобами", - зауважили пізніше українські військові.

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.