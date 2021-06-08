У Києві та Київській області очікується сильна гроза

Рятувальники закликають мешканців міста та області дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу.

У Києві та Київській області у середу, 9 червня, очікується погіршення погоди. Рятувальники попередили про грозу.

Про це повідомляє ДСНС України.

"За інформацією УкрГідрометцентру, вдень 9 червня у більшості областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У Києві та Київській області 9 червня гроза", - йдеться у повідомленні.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Основні рекомендації під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.

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