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У Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи

У Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи

Українські воїни захищають небо

Перебувайте в укриттях до відбою.

У ніч проти 11 серпня 2024 року Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. 

Пізніше з'явилося повідомлення про вибухи у передмісті Києва та на лівому березі, а також про звуки вибухів на Сумщині та Полтавщині. 

"Попередньо, це були Іскандер-М або KN-23 виробництва КНДР" - зауважили моніторингові канали. 

Пізніше на Полтавщині та на підступах до столиці було чути вибухи. 

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Також у повітряному просторі України перебуває 25 ворожих безпілотників, перебувайте в укриттях. 

До того ж моніторингові канали повідомили про те, що працювали 4 пускові установки, тобто до 8 ракет загалом. Типи ракет повідомлять Повітряні сили. 

Нагадаємо, що над Україною рояться безпілотники

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