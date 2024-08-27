У Києві та 4 областях запровадили екстрені відключення світла: подробиці

В Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях та у Києві введено екстрені відключення електрики.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Причиною цього стали складнощі в енергосистемі, а відповідне розпорядження надало Укренерго. Під час екстрених відключень графіки відключень не діють, і протягом дня 27 серпня в усіх зазначених регіонах будуть застосовуватись три та чотири черги відключення електроенергії.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Іван Плачков повідомив, що через одну з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру, яка відбулася 26 серпня, у Києві можуть бути введені жорсткі обмеження електропостачання на 1-2 тижні.

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