У Києві світло вмикатимуть лише 10 годин на добу після повернення до планових відключень

Київ повернеться до планових відключень електроенергії за тиждень-півтора, але світло буде лише 10 годин на добу в кращому разі.

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів на брифінгу.

За його словами, низка суттєвих пошкоджень внаслідок російських атак призвели до того, що Київ опинився у вкрай складному становищі як з погляду доставки електроенергії, так і погляду розповсюдження її всередині міста та області.

"Тривають роботи і відновлення, але, враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин в будинку – це добра новина", – попередив Харченко.

Він також прогнозує повернення столиці до планових відключень електроенергії протягом тижня.

"Я думаю, що протягом щонайбільше півтора тижні, скоріше, може, і за тиждень ми повернемось до планових відключень, в тому числі, у Києві та регіоні. Але ці відключення не будуть комфортними. У кращому випадку 10 годин на добу буде наявність електрики, і 14 годин – відсутність. Це буде добрим результатом", – розповів експерт.

Він додав, що до України їде велика кількість обладнання. Тож Харченко сподівається, що "мобільна генерація з’явиться доволі швидко, для того робиться все можливе".

Нагадаємо, станом на 21 грудня до помешкань у Києві повернули водопостачання, тепло в оселях є, але переходити на планові відключення світла ще зарано. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов. Він пояснив, що генерація обмежена і столиця отримує лімітований обсяг електропостачання. Проте найближчим часом мають бути оптимістичні прогнози.

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