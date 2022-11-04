У Києві світло вимкнули у 450 тис. квартир: Кличко заявив про складну ситуацію з електроенергією

У Києві станом на ранок 4 листопада без електропостачання опинилися 450 тисяч помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.

"Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною", - наголосив міський голова.

Ситуація з елекроенергією на Київщині

Окупанти вже кілька разів завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Київщини. У результаті російських обстрілів енергетична мережа і водоканал Києва вже понесли збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

У Києві тривають стабілізаційні вимкнення електрики. Днями ДТЕК оновив графік відключення світла в Київській області. На ресурсі можна дізнатися, у які з шести часових проміжків вдома не буде електропостачання.

Своєю чергою, в ОВА повідомляють, що через ракетні обстріли російських терористів існує загроза, що Київ може залишитися без світла до двох тижнів. Влада регіону готується до такого сценарію. Зокрема, на Київщині облаштовуюь стаціонарні пункти обігріву.

До слова, 30 жовтня внаслідок ударів армії РФ по об’єктах критичної інфраструктури частина Києва залишилася без світла. Крім того, у 80% помешкань не бул водопостачання.

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