У Києві сварка між батьком та сином закінчилась різаниною

У Деснянському районі Києва сімейна сварка ледь не закінчилася вбивством. Батько вдарив сина ножем у груди, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, їм надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Червоної Калини 38-річний чоловік отримав ножове поранення у груди. На місце події прибули лікарі, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

"У ході першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що в квартирі потерпілий проживав разом з батьком та між ними були сварки. Під час чергового конфлікту чоловік, 1954 року народження, в стані алкогольного сп’яніння взяв ніж та вдарив сина у груди. Лікарі госпіталізували киянина з проникним пораненням до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали правопорушника на місці події. Судом вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у центрі Львова чоловік напав на двох жінок з кухонним ножем – фото.

Читайте також: