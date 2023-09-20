Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві сварка між батьком та сином закінчилась різаниною

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
415
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві сварка між батьком та сином закінчилась різаниною

Поліція / Фото: ГУ НП Тернопільської області

Правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем свого сина.

У Деснянському районі Києва сімейна сварка ледь не закінчилася вбивством. Батько вдарив сина ножем у груди, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.   

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва. 

Як розповіли правоохоронці, їм надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Червоної Калини 38-річний чоловік отримав ножове поранення у груди. На місце події прибули лікарі, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

"У ході першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що в квартирі потерпілий проживав разом з батьком та між ними були сварки. Під час чергового конфлікту чоловік, 1954 року народження, в стані алкогольного сп’яніння взяв ніж та вдарив сина у груди. Лікарі госпіталізували киянина з проникним пораненням до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали правопорушника на місці події. Судом вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у центрі Львова чоловік напав на двох жінок з кухонним ножем – фото.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
415
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація