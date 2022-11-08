У Києві сутенери продавали інстаблогерок та учасниць конкурсів краси до борделів Марокко: фото

Дівчатам обіцяли працевлаштування у Маракеші в модельному бізнесі.

У Києві сутенери продавали інстаблогерок та учасниць конкурсів краси до борделів Марокко.

Злочинна група з трьох киян, діючи у змові з мароканцем, підшукували привабливих жінок з числа колишніх учасниць конкурсів краси, ведучих популярних ток-шоу на телебаченні, інстаграм-блогерок, пропонуючи їм "працевлаштування" у Королівстві Марокко у модельному бізнесі.

Справжньою метою зловмисників було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам на території міста Маракеш.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Між учасниками злочинної групи був чіткий розподіл обов’язків. Зокрема, один з них відповідав за оформлення віз, двоє інших мали організувати переміщення жінок через кордон.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів двоє учасників злочинної схеми були викриті під час спроби переправити через кордон 20 жінок.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Одночасно під час документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу осіб, які організували на території Києва та інших регіонах України діяльність з надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

За допомогою спеціаліста в IT-сфері учасники групи створили 10 Telegram-каналів та чотири групи у WhatsApp, за допомогою яких залучали дівчат до зайняття проституцією. Вартість інтимних послуг становила від 700$ до 3000$ за годину.

У межах слідства правоохоронці провели понад 30 обшуків за місцями мешкання учасників групи та в їхніх автомобілях. У ході слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та близько 60 банківських карт.

За клопотанням прокуратури судом накладено арешти на банківські рахунки фігурантів та рахунки, які були ними використані під час злочинної діяльності, а також на автомобілі підозрюваних.

Групі осіб у складі семи осіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи у зайняття проституцією) КК України.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік зайнявся сексом з повією в стародавньому замку.

На кордоні забрали паспорт: як не потрапити до сексуального рабства під час пошуку роботи

Читайте також: