У Києві судитимуть сімох членів злочинного угруповання, які оформляли "білі квитки" ухилянтам: фото

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформити такі документи коштувало від 5 до 8 тисяч доларів США.

У Києві судитимуть групу медпрацівників, посередників та військовозобов’язаних чоловіків, яким за 5-8 тис. доларів США допомагали отримати документи про непридатність до військової служби.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора та старшої медсестри комунальної поліклініки, лікаря-хірурга одного з медзакладів столиці, завідувача ендокринологічного відділення лікарні та трьох посередників, які допомагали чоловікам отримати довідки про непридатність до військової служби, що дозволяло їм перетнути державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Уникнення мобілізації: у Києві судитимуть медиків, військовозобов’язаних та посередників / Фото: Київська міська прокуратура

Уникнення мобілізації: у Києві судитимуть медиків, військовозобов’язаних та посередників / Фото: Київська міська прокуратура

Уникнення мобілізації: у Києві судитимуть медиків, військовозобов’язаних та посередників / Фото: Київська міська прокуратура

Уникнення мобілізації: у Києві судитимуть медиків, військовозобов’язаних та посередників / Фото: Київська міська прокуратура

Також судитимуть шістьох військовозобов’язаних чоловіків, які скористались послугами цих медпрацівників з оформлення довідок про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, з метою незаконного перетину державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ст. 336 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформити такі документи коштувало від 5 до 8 тисяч доларів США.

Раніше повідомлялось про те, де шукатимуть людей для служби у ЗСУ.

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