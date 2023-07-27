У Києві судитимуть підлітка за торгівлю вогнепальною зброєю: фото

Хлопець купував сигнально-шумові пістолети, переробляв їх у бойові та продавав.

У Києві правоохоронці провели оперативні закупки та довели причетність 17-річного хлопця до скоєння злочину.

Про це повідомила старша слідча Шевченківського управління поліції Києва Тетяна Шаблій.

Неповнолітній облаштував за місцем проживання у Дніпрі майстерню з перероблення пістолетів, які потім продавав у різних регіонах України.

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з"Під час санкціонованого обшуку ми вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі, знаряддя для перероблення зброї, а також інші речові докази", — розповіла вона.

Слідчі повідомили хлопцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: зберігання та збут вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263), а також незаконна переробка вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 263-1).

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Підлітку загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, російський агент намагався вступити до навчального закладу в Києві.

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