У Києві судитимуть підлітка за торгівлю вогнепальною зброєю: фото

Хлопець купував сигнально-шумові пістолети, переробляв їх у бойові та продавав.
У Києві правоохоронці провели оперативні закупки та довели причетність 17-річного хлопця до скоєння злочину.
Про це повідомила старша слідча Шевченківського управління поліції Києва Тетяна Шаблій.
Неповнолітній облаштував за місцем проживання у Дніпрі майстерню з перероблення пістолетів, які потім продавав у різних регіонах України.
з"Під час санкціонованого обшуку ми вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі, знаряддя для перероблення зброї, а також інші речові докази", — розповіла вона.
Слідчі повідомили хлопцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: зберігання та збут вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263), а також незаконна переробка вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 263-1).
Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Підлітку загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, російський агент намагався вступити до навчального закладу в Києві.
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