У прокуратурі зазначили, що на момент вчинення злочинів одна з дівчат була малолітньою.

У Києві судитимуть чоловіка, який понад три роки ґвалтував неповнолітніх доньок своєї співмешканки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за фактами систематичного вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі щодо малолітньої (ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Згідно з матеріалами слідства, чоловік, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат, у період від 2018 до 2021 року систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи фізичне насильство.

У прокуратурі зазначили, що на момент вчинення злочинів одна з дівчат була малолітньою.

Підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві на лаві підсудних опинився чоловік, який переодягнувся в жінку, пробрався до шкільної вбиральні і вчинив розпусні дії стосовно дитини.

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