У Києві судитимуть чоловіка, який масово "штампував" фальшиві тести на COVID та дипломи

У Києві судитимуть чоловіка, який масово "штампував" фальшиві тести на COVID та дипломи

Киянину загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві судитимуть чоловіка, який займався масовим виготовленням фальшивих тестів на COVID-19, дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів, інших документів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Киянин отримував замовлення через Інтернет, а виготовлені підроблені документи відправляв поштою.

Правоохоронці провели обшуки в нього вдома та на роботі.

"Виявлено та вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР-тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами, зразки дипломів та програмних засобів для їхнього виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням з замовниками, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування вже завершене, справу направили до суду. Чоловіка звинувачують за ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Санкції статтей передбачають до семи років позбавлення волі.

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