У Києві судитимуть чиновницю РДА, яка вела Telegram Азарова з антиукраїнськими заявами

У Києві судитимуть чиновницю однієї із столичних райдержадміністрацій, яка адмініструвала Telegram-канал колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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До суду скерували обвинувальний акт відносно посадовиці за фактами закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ.

За словами правоохоронців, жінка на момент вчинення злочину працювала начальником організаційного відділу в одній із столичних райдержадміністрацій. У цей же час разом зі спільниками вона координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його Телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Також посадовиця організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.

Співпрацю з колишнім прем'єром жінка почала ще 2015 року і не припинила її ані після повномасштабного вторгнення до України, ані після ракетних обстрілів.

Антиукраїнські заяви свого боса у його Телеграм-каналі вона готувала навіть у день початку повномасштабного вторгнення, ілюструючи допис фотографіями руйнувань столиці.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

І хоча Офіс генпрокурора не називає ім'я експрем'єра, з контексту стає зрозуміло, що йдеться про зрадника і втікача Миколу Азарова.

Нагадаємо, що СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, куди входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

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