У Києві судили адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв, де роздають повістки: як його покарали

У Києві судили засновника та адміністратора Telegram-каналу, який повідомляв про те, де в столиці працівники військкоматів роздавали повістки. За це його засудили до 5 років позбавлення волі, замінивши це на 2 роки іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду міста Києва.

За даними суду, чоловік заснував Telegram-канал, на якому повідомляв про те, де в Києві роздавали повістки. Відомо, що на початку січня 2023 року підозрюваний публікував інформацію про те, де працівники військкоматів роздавали військовозобов'язаним повістки, їхні фото та відео. Це тривало до березня, коли правоохоронці викрили жителя Києва.

Суд вважає, що чоловік допомагав ухилянтам уникати мобілізації під час дії воєнного стану. Також його звинуватили у тому, що він поширював інформацію з обмеженим доступом.

"Поширення інформації щодо місця перебування військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконання останніми мобілізаційних заходів по призову громадян, призводять до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану на території м. Києва, зриву мобілізаційних заходів, а також призводять до підриву авторитету Збройних Сил України у суспільстві", - йдеться у матеріалах суду.

Під час досудового слідства підозрюваний свою провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав киянина винним за ч. 1 ст. 114-1 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі. Суддя замінив цей вирок на 2 роки умовного терміну.

Нагадаємо, житель Радивилівського району Рівненської області отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, заявивши про "фінансові зобов'язання". Суд визнав його винним та засудив до 3 років позбавлення волі.

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